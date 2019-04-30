Ayakkabı hırsızları apartman kamerasına takıldı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde girdiği apartmandan ayakkabı çalan çocuk yaştaki 2 hırsız, güvenlik kameralarına yakalandı.

Kapaklı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Yıldız Caddesi'ndeki bir apartmana giren iki hırsız, gözüne kestirdikleri ayakkabıları büyük soğukkanlılıkla çaldı. Hırsızların yaşının küçük olması ve iyi giyimleri de dikkatlerden kaçmadı.

Apartman sakinlerinin şikayeti üzerine olay yerine gelen emniyet ekipleri, apartmanın güvenlik kameralarını inceleyerek olayla ilgili soruşturma başlattı.