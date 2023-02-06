Ayakta duramayan alkollü sürücüden ilginç sözler: "Bu bana mı özel, durun az birini arayacağım"

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ayakta durmakta ve konuşmakta güçlük çeken alkollü sürücü polise yakalandı. Dondurucu soğukta polisin uzattığı alkolmetreyi dakikalar sonra üfleyen alkollü sürücü kameraya öpücük atıp, polise de demediğini bırakmayarak, "Bu bana mı özel yani, durun az, birini telefonla arayacağım" dedi.

Gece yarısı yaya devriye görevine çıkan Şehit Emrah Gümrah Polis Merkezine bağlı bekçi görevlileri, Çobançeşme kavşağında yolda yürürken yere düşen, daha sonra arabaya binen bir sürücüyü fark etti. Aracın hareket etmesi üzerine durum ekiplere bildirildi. Devriye Ekipler Büro Amirliği ekiplerince araç, Bülent Ecevit Bulvarı Cumhuriyet Parkı Işıklar mevkiinde durduruldu.

"Ne yani adam mı vurduk"

Olay yerine gelen trafik polisine alkolmetreyi üflemekte zaman geciktiren sürücü, "Bu bana mı özel yani şimdi, durun az, birini telefonla arayacağım. Adam mı vurduk, sizin çekeceğiniz var" diye konuştu.

S.U.'nun 2,07 promil alkollü olduğu tespit edildi. Alkollü araç kullanmaktan 4 bin 64 lira para cezası kesilen S.U.'nun sürücü belgesine 6 ay geçici süreyle el konuldu. Sürücü karakola götürülürken, kullandığı otomobil de çekici vasıtasıyla bağlanarak Yediemin Otoparkına kaldırıldı.