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Aydınlatma direğine çarpan otomobil hurdaya döndü: 5 yaralı

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin hurdaya döndüğü kazada 5 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin hurdaya döndüğü kazada 5 kişi yaralandı.


Kaza, Çorlu çevre yolu üzeri Ergene ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi girişinde meydana geldi. Çorlu Hıdırağa istikametinden Ergene Marmaracık istikametine seyreden bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sol tarafındaki demir aydınlatma direğine çarptı.


Hurdaya dönen otomobilde 5 kişi yaralanırken, yerinden kopan aydınlatma direği de yola devrildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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