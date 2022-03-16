Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen kazada, aydınlatma direğine çarpan aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, Çerkezköy-Kapaklı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çerkezköy'den Kapaklı istikametine seyir halinde olan Recep O. yönetimindeki 34 CVV 227 plakalı araç, orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.