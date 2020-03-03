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Aydoğdu İlkokuluna oyun parkı ve spor alanları kazandırıldı

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, Aydoğdu İlkokulu bahçesinde yaptığı çalışmalarla okula futbol ve basketbol sahası ile çocuk oyun parkı kazandırdı.


Süleymanpaşa Belediyesi tarafından kısa bir sürede tamamlanan çalışmalar sonrası Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel oyun parkı ve spor sahalarını törenle hizmete açtı.



“Atıl durumdaki alanı yenileyip çocuklarımıza armağan etmenin mutluluğunu yaşıyoruz”


Açılış kurdelesini kesen Başkan Yüksel tesislerin hayırlı olmasını dilerken, “Birkaç ay önce Aydoğdu İlkokulumuza yaptığımız ziyarette oyun alanlarının kullanılmaz halde olduğunu gördük. Okul müdürümüz ile görüş alışverişinde bulunup çocuklarımıza en çok ne istediklerini sorduk. Allah'ın izni ile kısa bir sürede atıl durumdaki alanı yenileyip çocuklarımıza armağan etmenin mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.


Aydoğdu Mahallesi gibi hizmette geri bırakılmış mahallelere bundan sonra daha çok önem verileceğini belirten Başkan Yüksel, özellikle sosyalleşme, sağlıklı yaşam ve sportif gelişim açısından desteklerinin devam edeceğini müjdeledi.


Başkan Yüksel'in konuşmasının ardından açılış kurdelesi kesilirken çocuklar yeni oyun alanlarına kavuşmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşadı.

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