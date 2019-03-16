İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aynı evde 2'nci kez hırsızlık şoku

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yaşlı bir kadına ait bir evde ikinci defa hırsızlık olayı yaşandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yaşlı bir kadına ait bir evde ikinci defa hırsızlık olayı yaşandı. Hırsızlar evi talan etti.


Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle İsmet İnönü Caddesi üzerinde Ş.N.'ye ait bir eve hırsız girdi. Evde kimsenin olmamasını fırsat bilen içeriyi talan etti. Evin arka kapısını kırıp içeri girdiği belirlenen hırsızın hedefinde değerli eşya olduğu ancak evde değerli eşya bulamayınca ortadan kaybolduğu öne sürüldü.


Olayı fark eden ev sahipleri, polise şikayette bulundu. 2. kez hırsızlık olayının yaşandığı evde, polis tarafından parmak izi incelemesi yapılarak, kaçan hırsızın yakalanması için çalışma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.