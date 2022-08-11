Ayvacık Göleti iki ilçeye günlük 26 bin metreküp içme suyu sağlayacak

Tekirdağ'ın Saray ilçesindeki Ayvacık Göleti Ayvacık Göleti İsale Hattı ve Arıtma Tesisleri çalışmasında sona yaklaşılırken, tesis tamamlandığında Saray ve Kapaklı ilçelerine günlük 26 bin metreküp içme suyu sağlayacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için çalışıyor. Tekirdağ ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor. Tekirdağ'ın Saray ilçesindeki Ayvacık Göleti Ayvacık Göleti İsale Hattı ve Arıtma Tesisleri'nde çalışmaların devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, “Tekirdağ Saray Ayvacık Göleti Ayvacık Göleti İsale Hattı ve Arıtma Tesisleri işi çerçevesinde projenin önemli aşamalarından birisi olan isale hattının 26 kilometrelik kısmı tamamlanmıştır. Arıtma tesisi, kolektör hattı ve depo imalatlarında ise çalışmalar tüm hızıyla devam etmektedir” dedi.

Akca, “İçme suyu üretimi maksadıyla inşa edilen Saray Ayvacık Göleti Ayvacık Göleti İsale Hattı ve Arıtma Tesisleri'nin tamamlanmasıyla 26 bin metreküp/gün kapasiteli arıtma tesisi, 2 adet depo, 3 adet terfi merkezi ve 28 kilometrelik isale hattı yapımı tamamlanacaktır. Saray ve Kapaklı ilçelerine bağlı yerleşim yerlerine günlük 26 bin metreküp içme suyu sağlanacaktır” dedi.