Baba oğul birlikte Kızılay'a kan desteği verdi

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Türk Kızılayı Çorlu Şubesi'nce kan bağışı kampanyası düzenlendi. Kampanyaya destek veren baba oğul ilgi odağı oldu.

Türk Kızılayı tarafından yürütülmekte olan ‘Anne Baba Abi Oğul' adlı kan bağışı kampanyasına Muratlı'dan Rıdvan Uydur ve oğlu Cenk Uydur katılarak destek verdi. 100. Yıl Caddesi üzerinde konuşlanan kan bağış tırı, gün boyu hizmet verdi. Duyarlı kan bağışçılarından Rıdvan Uydur, kampanyaya oğluyla birlikte destek vererek; “Kan, herkesin her zaman ihtiyacı! Düzenli kan bağışı yapalım, zor anlarda ihtiyaç sahiplerinin yanında olalım” sözcüklerini kullandı. Duyarlı kan bağışçılarına teşekkür eden Türk Kızılayı Kan Bağış Merkezi'ne bağlı sağlık ekipleri ise, Muratlı'da 49 başvurudan 3'ünün ret edildiğini belirterek; toplamda 45 ünite kan, 1 ünite de kök hücre bağışı aldıklarını kaydetti.

Öte yandan, Kızılay yetkilileri Uydur Ailesi'ne özel olarak teşekkür ederek, herkese örnek gösterdi.