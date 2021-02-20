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Bağ evinde iple asılı bulundu

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde 67 yaşındaki şahıs bağ evinde iple asılı halde bulundu.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde 67 yaşındaki şahıs bağ evinde iple asılı halde bulundu.


Olay, akşam saat 20.00 sıralarında Turan Mahallesi Toprak Mahsulleri Ofisi mevkiinde bir bağ evinde meydana geldi. İddiaya göre, bağ evinde iple asmak suretiyle intihar eden 67 yaşındaki Mustafa Arabacı için bahse konu adrese giden 112 Acil Servis ekipleri gitti. Tekirdağ Olay Yeri İnceleme ekipleri ve Muratlı Cumhuriyet Savcısı da olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Yapılan incelemenin ardından cenaze arabasına Mustafa Arabacı'nın cansız bedeni bindirilerek otopsiye gönderildi. İntihar olayına ilişkin soruşturma başlatıldı.

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