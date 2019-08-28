Bağımlılıkla mücadele il koordinasyon toplantısı

Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Aziz Yıldırım'ın başkanlığında kurul üyelerinin katılımı ile yapıldı.

Toplantıda konuşan Vali Yıldırım; “Sadece uyuşturucuyla değil pek çok anlamda bağımlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz. Burada bağımlılıkla mücadele ile ilgili görüşüp ortak bir akıl oluşturmaya gayret edeceğiz” dedi.

Toplantıda, bir önceki toplantıda alınan kararlar hakkında da görüşüldü.

2019/2 Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında Bağımlılıkla Mücadele Kurullarının İşleyişi ile ilgili gerçekleştirilen değişiklikler hakkında bilgi verildi. Davranışsal Bağımlılık ile Mücadele Ulusal Stratejisi Belgesi ve Eylem Planı ile ilgili görüşüldü.

Ardından Tekirdağ Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) bir sunum gerçekleştirdi.

Toplantı, gündem önerisi ve bir sonraki toplantıda sunum yapacak kurumların belirlenmesi ile son buldu.