'Bağımlılıkla Mücadele ve Çocuk Koruma Kanunu' toplantısı

Malkara'da Bağımlılıkla Mücadele ve Çocuk Koruma Kanunu ile ilgili İlçe Koordinasyon toplantısı yapıldı.

Malkara İlçe Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Malkara Kaymakamı Erkan Karahan, Malkara Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Nazif Balcı, Malkara İlçe Emniyet Müdürü Ö. Sertan Topkaya, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Kızıltan, Malkara Müftüsü Safi Çınar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Saraç, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Refet Çeviker, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Pasin Akbulut, Malkara Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Onur Durgun, Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Malkara Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Metin Dağ ve Malkara SGK İmza Yetkili Merkez Müdürü Mehmet Enes Erol katıldı.

Toplantıda, uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele ile 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbirlerin Yerine Getirilmesi hakkında gerekli önlem kararları alındı.

Malkara Kaymakamı Erkan Karahan, ilçede çocukların uyuşturucu ve bağımlılıktan korumak için tüm kurumlarla işbirliği içerisinde çalışılacağını belirtti.