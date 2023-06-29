Bakan Bolat: "Halkımızın refah düzeyini korumaya çalışıyoruz"

Tekirdağ'da düzenlenen bayramlaşma programına katılan Ticaret Bakanı Ömer Bolat,

"Vatandaşımızın sürdürülebilir bir şekilde alım gücünü çok fazla sekteye uğratmayacak bir şekilde refah düzeyini korumaya çalışıyoruz. Bakanlık olarak bu noktada biz halkımızın hizmetinizdeyiz. Geçmiş bilgi birikimimiz de tecrübemizle ve güçlü bir bakanlık teşkilatıyla bu görevlerimizi yapacağız" dedi.

Kurban Bayramı münasebetiyle Tekirdağ'da düzenlenen bayramlaşma programına katılan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tekirdağ protokolü ve vatandaşlarla bayramlaştı. İlk olarak Tekirdağ Polis Evi'nde düzenlenen protokol bayramlaşma programına katılan Bakan Bolat'a Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, önceki dönem TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Mestan Özcan, Çiğdem Koncagül, Gökhan Diktaş, AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Ali Gümüş'ün yanı sıra ilçe başkanları eşlik etti.

Polis evindeki bayramlaşma programının ardından AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma programında partililer ve vatandaşlarla bayramlaşan Ticaret Bakanı Bolat, katılımcılara hitaben yaptığı konuşmasında şunları söyledi:

"Mübarek Kurban Bayramı'nın sizler, halkımız, ülkemiz ve İslam âlemi için sağlık afiyet huzur, esenlik ve bereket getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Biliyorsunuz 14 Mayıs'ta ve 28 Mayıs'ta yapılan iki turlu seçim sonucunda Cumhurbaşkanımız Allah'ın izniyle yeniden cumhurbaşkanı olarak seçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi oluşturuldu ve cumhur ittifakının üyeleri olarak Büyük Millet Meclisi'nde çoğunluğa sahip olduk ve Cumhurbaşkanımız yeni dönemde Cumhurbaşkanlığı Kabinesini oluşturdu. Bize de Ticaret Bakanı olma görevini tevdi ettiler. Kendisine huzurlarınızda çok çok teşekkürler ediyorum. Yeni vekillerimiz göreve başladılar. Onlara da hayırlı uğurlu olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. Görevimiz halkımıza, vatanımıza, milletimize hizmet etmek. Devletimizi, hükümetimizi temsil etmek ve başarılı faaliyetlerle hükümetimizin seçim vaatlerini uygulayarak halkımızın refahının artmasını sağlamak. Sağlık ve huzur içinde yaşamalarını satın almak güçlerinin artmasını sağlamak ülkemizin halkımızın müreffeh yarınlara ulaşmasını sağlamak Bu konuda gece gündüz 7-24 çalışacağımızdan emin olabilirsiniz. Nitekim hızlı bir şekilde çalışmaya başladık. Bütün kabini üyesi arkadaşlarımız Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hep birlikte hızlı bir şekilde görev yapıyoruz. Bu noktada her zaman sizlerin yanındayız. Hizmetinizdeyiz. Emrinizdeyiz. Bunu bilir kapımız daima açık bizler her zaman ulaşabilirsiniz."

İhracatı arttırmamayı hedeflediklerini ifade eden Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Biz Ticaret Bakanlığı olarak Öncelikle Türkiye'nin ihracatının daha fazla artması, dış ticaret açığının azalması, cari açığının azalması, mal ve hizmetler ihracatının artması hususunda görev yapıyoruz. Bu konuda gerçekten güçlü bir iradeye sahibiz ve inşallah da hep birlikte başarılı olacağız. Piyasada adil ve rekabetçi piyasa şartlarının oluşmasıyla fiyat artışlarını engelleyebilmek, fahiş fiyatı artışlarını engelleyebilmek ve vatandaşımızın sürdürülebilir bir şekilde alım gücünü çok fazla sekteye uğratmayacak bir şekilde refah düzeyini korumaya çalışıyoruz. Bakanlık olarak bu noktada biz halkımızın hizmetinizdeyiz. Geçmiş bilgi birikimimiz de tecrübemizle ve güçlü bir bakanlık teşkilatıyla bu görevlerimizi yapacağız" dedi.

Bakan Bolat'ın ardından konuşan önceki dönem eski TBMM Başkanı Şentop, 14-28 Mayıs seçimlerinin önemine vurgu yaptı. Şentop, “Türkiye önemli bir seçimi geride bıraktı. Türkiye önemli kavşak noktasında önemli bir karar verdi. Bu kararın ne kadar önemli sonuçlarının olduğunu yavaş yavaş görmeye başladık. Bu seçim bugün ve ya bir ay sonra tekrarlansa çok büyük bir farkla yine Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanımız seçilir. Tablonun gerçek yüzünü seçimden sonra daha net olarak görmeye başladık” ifadelerini kullandı.