Bakan Çavuşoğlu Çerkezköy'den Korkuteli'ne hitap etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde gelerek, Cumhur İttifakı Çerkezköy Belediye Başkan Adayı Süleyman Kozuva ile birlikte esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Çavuşoğlu, telefonla canlı yayına bağlanarak Antalya'nın Korkuteli ilçesi halkına hitap etti.

Bir dizi ziyaret için Çerkezköy'e gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, önce Kızılpınar Mahallesi'ndeki esnafı ziyaret etti. Daha sonra Çerkezköy'ün Atatürk Caddesi'ne geçen Bakan Çavuşoğlu'na AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Mustafa Yel ve Ciğdem Koncagül, Çerkezköy Belediye Başkan Adayı Süleyman Kozuva, AK Parti ve MHP'li ilçe yöneticileri eşlik etti.

Başkan Adayı Ömer İşlek'e destek istedi

Çerkezköy'de Belediye Meydanı'ndaki Süleyman Kozuva'nın seçim standına da ziyaret eden Bakan Çavuşoğlu, burada telefonla canlı yayına bağlanarak Antalya'nın Korkuteli ilçesindeki vatandaşlara seslendi. Çavuşoğlu, "Çok kıymetli Korkutelili hemşehrilerim, sizlere Tekirdağ Çerkezköy'den hitap ediyorum. Bugün sizlerle beraber olmak isterdik, ama buradaki çalışmalarımıza katılmak için geldik. Ve buradan Tekirdağ milletvekillerimizin, il başkanımızın, Çerkezköy İlçe Başkanımızın ve de adaylarımızın, tüm kardeşlerimizin de sizlere selamı var. Ve orada bulunan tüm arkadaşlarımıza, milletvekillerimize, il başkanlarımıza ve Ömer İşlek kardeşimize buradan sevgilerimizi gönderiyoruz. İnşallah bu akşam, bu gece yarısı 12 gibi Korkuteli'nde olacağım. Bir çorbaya içmeye, çay içmeye size geleceğim. Böylelikle telafi etmiş oluruz. Ama bu fırsatı yakalamışken, tüm Korkutelili hemşehrilerimize buradan gerçekten sevgilerimi, saygılarımı gönderirken, Ömer İşlek kardeşime sahip çıkmalarını rica ediyorum. Cumhur İttifakı'mızın Korkuteli'ndeki adayı Ömer İşlek kardeşimdir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın adayı, Korkuteli'nde Ömer İşlek'tir. Devlet Bahçeli'nin Korkuteli'ndeki adayı Ömer İşlek'tir ve bizlerin de adayıdır. Hepimiz arkasındayız. Sadece seçim zamanında değil, tüm projelerinin arkasındayız. Sizlerin de destekleriyle, oylarıyla seçildikten sonra inşallah o projelerin hayata geçmesi konusunda arkadaşlarımızla, teşkilatlarımızla ve milletvekillerimizle beraber çalışacağız ve Korkuteli'mizi hak ettiği noktaya getireceğiz. Enerji Bakanımızın da müjdesini verdiği gibi doğalgazı da inşallah en yakın zamanda Korkuteli'mize getireceğiz. Yollarımızı yapıyoruz, tüm hizmetlerimizi yapıyoruz, 31 Mart'ta da inşallah Korkuteli'nde Cumhur İttifakı Adayı Ömer İşlek kardeşim sizlerin oylarıyla belediye başkanı seçilecek" şeklinde konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, daha sonra Atatürk Caddesi'nde esnaf ziyareti yaptıktan sonra Çerkezköy'den ayrıldı.