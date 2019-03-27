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Bakan Çavuşoğlu deri işçileriyle yemek yedi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde Çorlu Deri Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir deri fabrikasını ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde Çorlu Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir deri fabrikasını ziyaret etti. Bakan Çavuşoğlu fabrikanın yemekhanesinde işçilerle yemek yedi.


Beraberinde AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Mustafa Yel, Çiğdem Koncagül, AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mülahim Kuru ile birlikte fabrikaya gelen Bakan Çavuşoğlu burada AK Parti Ergene İlçe Başkanı Av. Cem Karaca, Cumhur İttifakı AK Parti Ergene Belediye Başkan adayı Hamdi Sarıer tarafından karşılandı. Bakan Çavuşoğlu daha sonra yemekhanede işçilerle birlikte yemek yedi.

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