Bakan Karaismailoğlu'ndan Türk gemisine müdahale açıklaması: “Gerekçe kabul edilemez”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde Ulusal Deniz Emniyeti ve Acil Müdahale Merkezi'ni (UDEM) ziyaret ederek incelemeler yaptı ve açıklamada bulundu.

Konuşmasında UDEM'in çalışmaları ve Türkiye'nin deniz ticareti verilene ilişkin bilgiler paylaşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 22 Kasım Pazar günü uluslararası sularda seyir halinde olan Türk bayraklı ticaret gemisine Avrupa Birliği İrini Operasyon Merkezinin talimatıyla bir savaş gemisi tarafından müdahalede bulunulduğunu anımsatarak konuya ilişkin değerlendirme ve açıklamalarda bulundu.

“Bayrak devleti Türkiye'nin rızası olmaksızın yapıldı”

Bu müdahalenin, gemi kaptanının savaş gemisi tarafından istenen tüm sefer bilgilerini ileterek iş birliği yapmasına rağmen uluslararası sularda gerçekleştiğine dikkat çeken Bakan Karaismailoğlu, “Bu müdahale, iyi niyetle devletimizin iznini almaya çalışarak değil, bayrak devleti olarak Türkiye'nin rızası olmaksızın, uluslararası hukuka aykırı olarak yapılmıştır. Olay, gemi kaptanı tarafından ilk olarak Bakanlığımızın ana arama kurtarma koordinasyon merkezine bildirilmiştir. İhbarda bulunulduğu ilk andan itibaren Bakanlığımızın merkezi ile gemi arasında irtibat kurularak durum hakkında alınan tüm bilgiler, ilgili kurumlarımız ile anlık olarak paylaşılmıştır” dedi.

“Gerekçe kabul edilemez”

Şu ana kadar şüpheyi ortaya koyan somut bir delil sunulamadığı gibi, Avrupa Birliği tarafından yapılan açıklamalarda geminin rotasının şüphe sebebi olduğu ifade edilmiştir diyen Bakan Adil Karaismailoğlu, “Bu, kabul edilemez bir gerekçedir. Uluslararası hukukta bir gemiye müdahalede bulunabilmeniz için şartlar bellidir. Sadece rotasından dolayı Türkiye'nin saygın denizcilik firmalarından birine ait olan ve Uluslararası Denizcilik Örgütü Konsey üyesi bir ülkenin bayrağını taşıyan bir gemiyi şüpheli ilan edemezsiniz. Aksi takdirde dünyadaki tüm gemileri şüpheli ilan edecek bir gerekçe ortaya koymak mümkündür. Ticaret gemilerinin seyrüsefer serbestliğinin hiçe sayıldığı bu müdahale yalnızca deniz ticaretini sekteye uğratacak bir hareket olmamıştır. Gemi adamlarımıza suçlu gibi davranılarak bir odaya toplanmışlar ve uluslararası hukuka uygun olmayan tarzda fiziki müdahaleye maruz kalmışlardır” diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu ayrıca, “Pandemi sürecinde vefakar şekilde hizmet veren, çalışma sürelerinin dolmasına rağmen gemilerde hayatımızın her alanındaki ürünlerin tedarik zincirinde yer alan gemi adamlarının sorunlarının çözülmesine yönelik uluslararası alanda sayısız çağrının yapıldığı bu günlerde gemi adamlarımıza yapılan bu müdahaleyi kabul etmemiz mümkün değildir. Deniz ticaretinin sürdürülebilirliğine karşı ciddi bir tehdit olan bu adım karşısında ülkemizin tüm kurumları eşgüdüm içerisinde gerekli tepkileri vermektedir. Ülkemizin denizcilik idaresi olarak Bakanlığımız, Birleşmiş Milletlerin bir alt örgütü olan Uluslararası Denizcilik Örgütünün tüm çalışmalarına konsey üyesi olarak aktif bir şekilde katılmaktadır” şeklinde konuştu.

Türkiye'nin kararlılığına vurgu yapan Bakan Karaismailoğlu, “Ülkemizin kararlılığını sergilemek adına, dünya ticaretinin bu ve benzeri hareketlerden olumsuz yönde etkilenmesinden duyduğumuz endişeyi ve bu hukuksuzluğu protesto ettiğimizi Uluslararası Denizcilik Örgütünün dün başlayan hukuk komitesi toplantısının açılışında dile getirdik. Bu endişelerimizin yanı sıra hukuka aykırı atılan bu adımı gerekçeleriyle birlikte tüm katılımcı ülkelere izah ettik. İlerleyen süreçte bu hukuksuzluğu her platformda anlatmaya ve önleyici tedbirleri hayata geçirme gayretlerimize devam edeceğimizi belirtmek isterim. Denizcilerimize Allah selamet versin. Dünyanın neresinde olursa olsunlar, karşılaştıkları sorunlarda yanlarında olduğumuzu bilmelerini isterim” diye konuştu.

Ulusal Deniz Emniyeti ve Acil Müdahale Merkezi'nde basına kapalı olarak düzenlenen bir de toplantı gerçekleştiren Bakan Karaismailoğlu daha sonra merkezde incelemelerde bulundu ve yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.