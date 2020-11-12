Bakan Koca'dan Tekirdağ Şehir Hastanesi paylaşımı: “Dev bir sağlık kampüsüne dönüşecek”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tekirdağ Şehir Hastanesi'nin yarın açılacağını duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Tekirdağ Şehir Hastanesi'nin bir fotoğrafını da paylaşarak yarın açılışın olacağını kaydetti. Bakan Koca, “Tekirdağ Şehir Hastanesi Yarın Açılıyor. Açılış, Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla gerçekleşecek. Yüksek yatak ve yoğun bakım kapasitesine sahip hastanemiz, deprem riskine karşı sismik izolatörlerle güçlendirildi. İkinci fazıyla 158 bin metrekare dev bir sağlık kampüsüne dönüşecek” ifadelerine yer verdi.