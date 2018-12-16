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Bakanlık temsilcilerinin görevleri ve sorumlulukları masaya yatırıldı

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce "Genel Kooperatifçilik Eğitimi Ve Genel Kurul Toplantılarında Bakanlık Temsilcisinin Görev ve Sorumlulukları" konulu toplantı düzenlendi.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce "Genel Kooperatifçilik Eğitimi Ve Genel Kurul Toplantılarında Bakanlık Temsilcisinin Görev ve Sorumlulukları" konulu toplantı düzenlendi.


Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü brifing salonunda personellerinin katılımıyla gerçekleşen, "Genel Kooperatifçilik Eğitimi Ve Genel Kurul Toplantılarında Bakanlık Temsilcisinin Görev Ve Sorumlulukları" konulu toplantı düzenlendi.


1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri Ana sözleşmeleri ile ilgili olarak slayt gösterimi yapılarak maddeler üzerinde bilgi alışverişinde bulunuldu. Eğitim toplantısında Bakanlık Temsilcilerinin görevleri ve sorumlulukları masaya yatırıldı.


İl Müdür yardımcısı Ahmet Tokgöz, "Ülkemizin kalkınması ve refahı için Kooperatiflerin önemli unsurlar olduğunu, bu bakımdan Bakanlığımıza ve personeline çok önemli görevler düşmektedir. Bakanlık temsilcilik görevini yapan arkadaşlarımızın özveri ve disiplinli, Kanunlar ve Mevzuat çerçevesinde iş ve işlemlerini yaptıkları için personelimize teşekkür ederim" dedi.


İl Müdürlüğü Kooperatifçilik Eğitim Toplantısına İl Müdür Yardımcısı Ahmet Tokgöz'ün yanı sıra, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü, Şube Müdürlüğümüz Kooperatifler Birimi ve İlçe Müdürlüğü personelleri katıldı.

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