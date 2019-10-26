Balık altından hızlı değerleniyor

Çorlu'da kurulan semt pazarlarında tezgah açarak balıkçılık yapan İsmail Çelik, fiyatların yükselmesi ile ilgili olarak balığın altından çok daha değerli olduğunu belirtti.

Çorlu'da balıkçılık yapan esnaf İsmail Çelik, balığın çok olduğu zaman ucuz, az olduğunda ise pahalı olduğunu söyleyerek şu an altından daha değerli olduğunu ifade etti. Çelik, “Balık olduğu zaman ucuz olur, olmadığı zaman da pahalı olur. Halkımız geçen hafta fiyatların ucuz olduğunu bu hafta ise pahalı olduğunu söylüyor. 15-20 TL'ye de hamsi var ama kalitesine bağlı. Denizden ne çıkarsa halka yetiyor. Balık altından çok daha değerli. Biz balığı aldığımız zaman buzlayarak tezgaha getiriyoruz. Vatandaşımız buzhane balığı zannedip almıyor. Biz aslında balığı muhafaza ediyoruz” dedi.