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Balık avlarken 2 köpek balığı çıktı

Tekirdağ’da balıkçılar balık avlarken 2 ve 2 buçuk metrelik 2 köpek balığı yakaladı.

Tekirdağ'da balıkçılar balık avlarken 2 ve 2 buçuk metrelik 2 köpek balığı yakaladı.


Edinilen bilgiye göre, Marmara Denizi'nin Şarköy kesimlerinde balık avlamaya çalışan balıkçıların ağlarına 2 köpek balığı takıldı. Tekirdağ'ın merkezi ilçesine getirilen ve boyları 2 ile 2 buçuk metre arasında değişen köpek balıkları vatandaşların da ilgi odağı oldu. Köpek balığını ilk kez gören bazı vatandaşlar köpek balıklarının başından ayrılmayarak fotoğraf çekilmeye çalıştı.

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