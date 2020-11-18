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Balık ölümlerine ilişkin toplantı

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce "2020 Yılında İlimizde Görülen Balık Ölümleri" konusunda değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce "2020 Yılında İlimizde Görülen Balık Ölümleri" konusunda değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.


Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından, ilçe müdürlüklerinde görevli Su Ürünleri Kontrol Görevlisi personele yönelik "2020 Yılında İlimizde Görülen Balık Ölümleri" konusunda korona virüs tedbirleri de göz önünde bulundurularak değerlendirme toplantısı düzenlendi.


Toplantıda, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü personelleri tarafından, 2019 ve 2020 yıllarında Tekirdağ'da görülen balık ölümlerinin karşılaştırılması yapıldı. Tarım ve Orman Müdürlüğünde yapılan balık ölümleri ihbarlarında sırasıyla uygulanması gereken yöntemlerin, kaynağının bulunması amacıyla izlenmesi gereken yolların neler olabileceği konularında İlçe Müdürlüğü personellerine bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirilmenin sonunda soru ve cevap kısmına geçilerek toplantı sonlandırıldı.

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