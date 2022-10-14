Balıkçıların poyraz esareti: 1 haftadır açılamıyorlar

Marmara Denizi'nde avlanan balıkçılar, poyraz sebebiyle 1 haftadır denize açılamıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarından sonra geçen hafta cuma günü Marmara Denizi'nde başlayan poyraz, 1 haftadır etkisini sürdürüyor. Poyraz fırtınası sebebiyle Süleymanpaşa'daki balıkçılar 1 haftadır denize açılamıyor. Saatte yaklaşık 60 kilometre hızla esen poyraz sebebiyle çok sayıda şilep ve tanker de Tekirdağ kıyılarına demirledi. Balıkçılar, poyraz fırtınasının bir an önce geçmesini bekliyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, “Poyrazın esmesiyle balıkçı arkadaşlarımız faaliyetlerini şu anda ağ bakım tamiriyle geçiriyor. Havaların tekrar düzelmesiyle beraber faaliyetlerine devam edecekler. Bu sene eylül ayından bugüne kadar palamut avcılığı çok iyi geçiyor. Tüm balıkçı arkadaşlarımız memnunlar. Vatandaşlarımız uygun ve taze balık yemeye devam edecek” dedi.