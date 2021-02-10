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Balıklar boy boy denetleniyor

Marmaraereğilis İlçe Tarım Müdürlüğünce ilçede faaliyet gösteren balıkçılara yönelik uygulama yapıldı.

Uygulamada tezgahlarda bulunan balıklara boy denetimi yapıldı.


Tekirdağ'da kaçak avcılığın önlenmesi ve su ürünlerinin korunmasına yönelik kent genelinde bulunan balıkçı tezgahlarında sıkı denetimler yapılıyor. Su ürünlerindeki sürdürebilirliği sağlamak amacıyla yapılan denetimlerde kurallara uymayan işletmelere cezai işlem uygulanıyor.


Bu kapsamda Marmaraereğlisi İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burhan Alim ve Su Ürünleri Mühendisleri ilçede bulunan balıkçılara yönelik uygulama gerçekleştirildi. Uygulamada tezgahlarda bulunan balıklara boy denetimi yapıldı.

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