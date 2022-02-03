İhlas Haber Ajansı

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Balkanlar üzerinden gelen kar, İstanbul sınırına yaklaştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarıların ardından etkisini gösteren kar yağışıyla, İstanbul’un yanı başındaki Tekirdağ’ın yüksek kesimleri beyaza büründü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarıların ardından etkisini gösteren kar yağışıyla, İstanbul'un yanı başındaki Tekirdağ'ın yüksek kesimleri beyaza büründü.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından günlerdir yapılan uyarıların ardından Balkanlar üzerinden ülkeye giriş yapan kar, İstanbul'un yanı başında bulunan Tekirdağ'da etkisini gösterdi. Kar yağışı, kentin yüksek kesimlerini beyaza büründürürken, tarım arazileri de karla kaplandı.


Kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimlerde bulunan köy yolları da beyaza bürünürken, ekiplerce herhangi bir olumsuz durumun yaşanmaması için çalışma başlatıldı. Yetkililerden alınan bilgiye göre kar yağışı sebebiyle yüksek kesimlerde şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı bildirildi.

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