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Balkanlardan soğuk hava dalgası geliyor: 15 derece birden düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan sona dakika uyarısında, Balkanlar üzerinden soğuk hava geldiği bildirildi.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü soğuk hava dalgasına karşı uyarıda bulundu. Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli üzerinden yurda giriş yapması beklenen soğuk hava dalgası ile ülke genelinde hava 15 derece birden soğuyacak.


Meteorolojiden yapılan uyarıda, “Halen mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Cuma günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacağı tahmin ediliyor. Cuma günü Balkanlar üzerinden gelecek yağışlı sistemin etkisiyle birlikte sıcaklıkların hafta sonunda kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede (6 ila 15 derece) azalarak, mevsim normalleri civarına ve yer yer altına ineceği tahmin ediliyor” denildi.

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