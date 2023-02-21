Balkanlar'ın sağlık üssü, 651 sismik izolatörle depremlere karşı güven veriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2 yıl önce açılışı yapılan, 'Balkanlar'ın sağlık üssü' konumundaki Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi, 651 sismik deprem izolatörü ile güven vermeye devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 11 ili etkileyen 2 büyük depremin şiddeti, sismik deprem izolatörlerin önemini bir kez daha ortaya çıkardı. Bir yapının temeldeki taşıyıcı unsurların zarar vermemesi ve binanın temel ağırlığı temeldeki kolonların üzerine bu izolatörler vasıtasıyla tutturulması sonucu binanın afet anında hareket kabiliyeti kazanmasıyla beraber binanın kendi kendine zarar vermesine engel olunuyor. İzolatörler sayesinde binaya esneme payı bırakılarak çöküşler büyük oranda engellenirken, deprem hissi de büyük oradan azalıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2 yıl önce açılışı yapılan, 'Balkanlar'ın sağlık üssü' konumundaki Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi de 651 sismik deprem izolatörü ile güven veriyor. Kahramanmaraş merkezli depremin ardından bazı yaralılar da Tekirdağ Şehir Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı. Marmara'da olabilecek herhangi bir depreme karşı, Tekirdağ Şehir Hastanesi hem Tekirdağ'a hem de çevresindeki diğer illere hizmet vermeye devam edecek.

Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan yaptığı açıklamada, "651 adet sismik izolatörümüz var. Tüm kolonlarımızın üzerinde sismik izolatörler var. Bölgede beklenen, tahmin edilen bütün büyük depremler hesap edilerek bu şiddete dayanılacak derecede yapılmış durumdadır. Herhangi bir felaket yaşadığımızda hastanemizdeki sağlık aksamadan sürmesini temin etmek için planlanmıştır. Bölge hastanemizde tüm ülkemizin emrindedir" dedi.