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Balkonda unutulan köpek kurtarıldı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde sahibi tarafından evin balkonunda unutulduğu ve yaklaşık 5 gündür aç kaldığı iddia edilen edilen köpek, yapılan operasyonla kurtarıldı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde sahibi tarafından evin balkonunda unutulduğu ve yaklaşık 5 gündür aç kaldığı iddia edilen edilen köpek, yapılan operasyonla kurtarıldı.


Olay, Gazi Osman Paşa Mahallesi Akyol Sokak'taki bir binanın ikinci katında meydana geldi. Evin balkonunda sahibi tarafından unutulduğu ve günlerce aç susuz kaldığı iddia edilen köpeği gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine söz konusu eve itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Evde kimsenin olmadığının tespit edilmesinin ardından itfaiye ve zabıta ekipleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü nezaretinde savcılıktan meskene giriş izni alarak, mahsur kalan köpeği itfaiye merdiveninin balkona uzatılması ile kurtardı.


Kurtarıldıktan sonra karnı doyurulan köpek, Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülerek tedavi edildi.

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