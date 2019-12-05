Balkonda yakalandılar

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde eski kamu kurum binasına giren iki şüpheli, devriye atan bekçiler tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Camiatik Mahallesi Sinanpaşa Caddesi üzerinde bulunan eski TREDAŞ Malkara İşletme Şefliği binasına gece yarısı 00.45 sıralarında iki şüpheli girdi. O sırada devriye atan mahalle bekçileri, binadaki hareketliliği fark etti.

Yakalanınca balkona tırmandılar

Bekçiler, destek istedikleri polislerin yardımıyla balkonda saklanan ve binaya hırsızlık amacıyla girdiği tahmin edilen S.A. ve S.A.'yı yakaladı. Çağrılan itfaiyenin merdiveniyle balkondan alınan şahıslar karakola götürüldü. Adliyeye sevk edilen iki şüpheli serbest bırakıldı.