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Balkondan düğünü seyrederken oğluyla maganda kurbanı oldu

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde balkondan düğünü izleyen anne ve oğlu maganda kurşunu kurbanı oldu.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde balkondan düğünü izleyen anne ve oğlu maganda kurşunu kurbanı oldu. Olaya ilişkin 1 kişi gözaltına alındı.


Bağlık Mahallesi Başar Sokak No: 5'te ikamet eden S.S.A. (31), kucağında bir yaşındaki oğlu ile birlikte balkondan binanın az ilerisinde yapılan gelin alma törenini izlerken, iddiaya göre bir magandanın silahından çıkan kurşunlarla yaralandı. Çenesinden yaralanan anne S.S.A. ile kolundan yaralanan 1 yaşındaki oğlu A.V.M hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.



Şüpheli gözaltına alındı


Çerkezköy polisi tarafından yapılan çalışmalarda düğünü olan vatandaşların akrabası olduğu belirlenen M.K. isimli şahsın düğün töreninin olduğu bölgede silahla ateş ettiği tespit edildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan M.K.'nın silahına da el konuldu.

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