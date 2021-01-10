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Balkondan düşen genç kadın yaralandı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde balkondan düşen genç kadın hastanelik oldu.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde balkondan düşen genç kadın hastanelik oldu.


Olay, akşam saat 21.35 sıralarında Kazımdirik-Turan Mahallesi Serkan Doğan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir anlık dikkatsizlik neticesinde balkonda dengesini kaybeden M.U. adlı genç kadın, aşağı düştü. Şans eseri toprak zemin üzerine düşen kadını görenler durumu 112'ye bildirdi.


İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıyı ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne sevk etti.


Olaya ilgili soruşturma başlatıldı.

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