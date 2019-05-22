Baltalı kablo hırsızları suçüstü yakalandı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde baltayla telefon kablolarını kesip patpata yükleyen 2 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Olay, Malkara ilçesine bağlı Yılanlı Mahallesi kırsalında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kırsalda devriye faaliyetleri yürüten jandarma ekibi, yaklaşık 200 metre bakır telefon kablolarının 2 kişi tarafından baltayla kesilip patpata yüklendiğini tespit etti. Ekipler tarafından gözaltına alınan B.B. ve U.B., jandarma karakoluna götürüldü. Adli mercilere sevk edilen zanlılar serbest bırakıldı.