Balya işçilerinin bunaltıcı sıcakta zorlu sınavı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde balya taşıyan işçiler, yaklaşık 35 derece sıcakta ekmek mücadelesi veriyor.

Buğday tarlalarındaki biçimin ardından geriye kalan saplar, hayvan çiftliklerinde kullanılmak üzere 25 ile 35 kilogram ağırlığında saman balyasına dönüştürülüyor. Kadıköy Mahallesi kırsalındaki bir tarlada çalışan sezonluk işçiler, taşıdıkları 1 adet saman balyasına karşılık yaklaşık 1 lira 75 kuruş alıyor.

Yaklaşık 35 derece sıcağa aldırış etmeyen işçiler, zor şartlarda ekmek mücadelesi veriyor. Sıcaktan ve rüzgarda savrulan saman saplarından korunmak isteyen işçiler, tülbent ve şapka takarak işini yapıyor.

Tarlada konuşan bir balya işçisi, “İşimiz zor ama yapacak bir şey yok. Balya taşıyarak, geçimimizi sağlıyoruz. Tarla, tezek yok, mecbur çalışacağız. Bizim işim bu” dedi.