Barbaros'ta yol çilesi bitti

Yavuz Mahallesi'nin yoğun olarak kullanılan ve yıllar boyu ihmal nedeniyle çukurlarla kaplanan sokaklarının tamamen yenilenmesinin ardından, ekipler Barbaros Mahallesi'nde yoğunlaşarak kullanımı tehlike arz eden cadde ve sokaklar asfaltla kaplanarak mahalle sakinlerinin kullanımına sunuldu.

Süleymanpaşa'nın turistik muhitlerinden biri olan Barbaros Mahallesi'nde Madenler Caddesi, Karatepe Sokak ve Bilge Sokak yıpranmış zemini kaldırılarak yeniden asfaltla kaplandı. Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede tamamlanan asfaltlama çalışmaları ile mahalle sakinleri de yıllar sonra güvenle kullanabilecekleri cadde ve sokaklara kavuşmuş oldu.