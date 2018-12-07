‘Barut Fıçısı' tiyatrosuna büyük ilgi

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesinde, Kapaklı Belediyesi ve Türkiye Sakatlar Derneği Kapaklı Şube Başkanlığının da destekleriyle düzenlenen oyuna, Kapaklı Belediye Başkanı İrfan Mandalı Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Behçet Atlı, Türkiye Sakatlar Derneği Kapaklı Şube Başkanı Hayati Çakan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başrollerinde Yıldıray Şahinler, Ruhi Sarı, Aşkın Şenol ve Faruk Akgören gibi isimlerin yer aldığı oyun, Kapaklı ve Çerkezköylü vatandaşlar tarafından büyük beğeniyle izlendi. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği oyunun sonunda protokol üyeleri, oyunculara çiçek ve plaket takdim etti.

Makedon Yazar Dejan Dukovski'nin kaleme aldığı “Barut Fıçısı” kapitalizm karşısında yenilen bir sistemin doğurduğu acıları, psikolojik travmaları; dostluğun, kardeşliğin yok oluşunu aktarıyor.