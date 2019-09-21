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Başarılı İl Emniyet Müdürü Konya yolcusu

Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Emniyet Müdürleri kararnamesi ile Konya’ya atandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Emniyet Müdürleri kararnamesi ile Konya'ya atandı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, Emniyet Müdürleri Atama Kararnamesinin Resmi Gazete'de yayımlanması ile birçok ilin emniyet müdürü değişti. Kararname ile Tekirdağ genelinde başarılı işlere imza atan İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Konya İl Emniyet Müdürlüğüne atandı.


Kentte FETÖ ile mücadelede başarılı işlere imza atan Mustafa Aydın döneminde ankesör soruşturmasında Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Türkiye'ye öncülük etti.



Kızına ceza yazan polise takdir belgesi verdi


İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın'ın, geçtiğimiz aylarda trafikte telefonla konuştuğu gerekçesiyle kızına ceza yazan polisi takdirname ile ödüllendirmesi kentte büyük takdir toplamıştı.

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