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Başarılı öğrencilere ödülleri verildi

Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, ilçede öğrenim gören öğrenciler arasında düzenlenen yarışmalarda başarı elde ederek dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.


20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçede eğitim - öğretim veren resmi ve özel tüm okullardaki öğrencilere yönelik olarak resim, şiir ve kompozisyon yarışması düzenlendi.


Bugünün Yarını, Yarının Umuduyum konulu yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan tarafından verildi.

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