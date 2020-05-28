İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başhekim Onar'dan Çorlu TSO'ya teşekkür

Yeni tip korona virüs salgını ile mücadele çalışmaları kapsamında en çok mesai harcayan kurumların başında gelen sağlık çalışanları adına Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (Çorlu TSO) Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan’ı ziyaret eden Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm.

Yeni tip korona virüs salgını ile mücadele çalışmaları kapsamında en çok mesai harcayan kurumların başında gelen sağlık çalışanları adına Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (Çorlu TSO) Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan'ı ziyaret eden Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Lütfi Çağatay Onar süreçteki katkılarından ötürü teşekkür etti.


Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Lütfi Çağatay Onar ve İdari ve Mali Müdür Orhan Tiryakioğlu Çorlu TSO Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan'a ziyarette bulunarak, içerisinde pandemi sürecinde Çorlu Devlet Hastanesi ve sağlık çalışanlarına birçok farklı kalemde verilen destekten dolayı teşekkürlerini iletti.


Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren İzzet Volkan da sağlık çalışanlarına kolaylıklar dileyerek, “Dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizin içerisinden geçtiği bu zor günlerde eşinden, çocuğundan ve ailesinden uzakta kalmak suretiyle milleti için, canı pahasına mücadele eden doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Onlar bizim kahramanımız. Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası olarak sağlık çalışanlarının her zaman yanınızdayız” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.