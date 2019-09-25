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Başıboş köpekler korkutuyor

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde sürü halinde dolaşan başıboş köpekler, vatandaşları korkutuyor.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde sürü halinde dolaşan başıboş köpekler, vatandaşları korkutuyor.


Sayıları her geçen gün artan başıboş köpeklerin özellikle küçük yaşlardaki çocuklar ve öğrenciler için daha da tehlikeli olduğunu belirten vatandaşlar, “Sahipsiz sokak köpekleri ilçenin cadde ve sokaklarında cirit atmaya devam ediyor. Bazı saldırgan köpekler, sadece öğrencileri değil biz yetişkinleri de korkutmaya başladı. Herkes tedirgin. Bu duruma seyirci kalınmasın. Bir an önce söz konusu bu başıboş köpekler görevlilerce toplatılıp, belediyemizin barınağına götürülsün. Böyle olunca, bu hayvanlar hem sokaklarda aç susuz yaşamaktan kurtulacak hem de halkımız için olası bir köpek saldırısı önlenecektir” şeklinde konuştular.

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