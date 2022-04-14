İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Başına demir düşen işçi ağır yaralandı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde yaşanan iş kazasında bir işçi hastanelik oldu.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşanan iş kazasında bir işçi hastanelik oldu. Sağlık durumu ciddiyetini koruyor.


Olay, Muratlı OSB'de faaliyet gösteren bir kimya fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre; çalışırken henüz nedeni öğrenilemeyen şekilde başına demir düşen işçi Seçkin Ç., ağır yaralandı. Yaralı işçi önce Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne, oradaki ilk müdahalesinin ardından Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi.


Yaralı işçinin kafatasında çatlak meydana gelirken, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.


Öte yandan, iş güvenliği konusunda ihmal olup olmadığı araştırılıyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.