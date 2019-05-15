Başına düşen yavru güvercinin hayatını kurtardı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir esnafın başına 7 metre yüksekten yeni doğan yavru güvercin düştü. İsmail Eren'in şans eseri başına düşen yavru güvercin hayata tutundu.

Yaklaşık yarım asırdır ilçede yemcilikle uğraşan İsmail Eren, ilginç bir olay yaşadı. Camiatik Mahallesi Muhtar Kadir Karaağaçlı Sokak'taki iş yerinin önünde oturan İsmail Eren'in yüksekten başına bir cisim düştü. Şaşkına dönen Eren, yerde yumurta parçaları ve yeni doğan yavru güvercin olduğunu gördü.

İsmail Eren, durumu iyi olan yavru güvercini çağırdığı itfaiye ekibine teslim etti. Ekipler de, yavru güvercini yuvasına bıraktı.

Beton zemine düşseydi ölecekti

Yaşadığı garip anı anlatan İsmail Eren, “Binanın çatısında yumurtasından çıkmış yeni dünyaya gelen yavru güvercin, 7 metre yüksekten başıma düştü. Beton zemin yerine başıma düşmesi sayesinde tesadüfen de olsa hayvanın hayatını kurtardım. Çok şükür, sağ olduğunu görünce çok mutlu olduk” diye konuştu.