Başkan Albayrak Başkan Yüksel ile bir araya geldi

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'i makamında ziyaret etti.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak Çorlu'da gerçekleştirmiş olduğu bir programın ardından Ergene Belediyesi Başkanlığına da geçerek Başkan Yüksel'i makamında ziyaret etti. Başkan Yüksel, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ın kendisine yapmış olduğu bu güzel ziyaretinden dolayı çok memnun olduğunu belirtti. Ziyarette Başkan Albayrak ve Başkan Yüksel Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin Ergene'de devam eden projeleri hakkında karşılıklı fikir alış verişinde bulunurken Başkan Yüksel ayrıca Ergene Belediyesi'nin tamamlamış olduğu ve devam eden projeleri hakkında Başkan Albayrak'a bilgiler verdi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak Ergene Belediyesi'nin yapmış olduğu çalışmaları takdirle karşıladığını belirterek, sıfırdan kurulan bir belediyenin kısa sürede bu kadar büyük hizmetler yapmasının büyük başarı olduğunu dile getirdi.