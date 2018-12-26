Başkan Albayrak Hayrabolu'da STK temsilcileriyle buluştu

Başkan Kadir Albayrak, Büyükşehir Belediyesi Hayrabolu Hizmet Binası'ndaki makamında Hayrabolu Belediye Başkanı Fehmi Altayoğlu ile bir araya gelerek ilçede devam eden ve tamamlanan yatırımlar ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Meslek odalarına ziyaret

Başkan Albayrak daha sonra Hayrabolu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ümit Gökmen, Hayrabolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Başoğul, Hayrabolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Başol ve Hayrabolu Ticaret Borsası Başkanı Süreyya Çiftçioğlu'nu ziyaret etti. Ziyaretlerde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin hem Hayrabolu'da hem de il genelinde gerçekleştirdiği proje ve yatırımlar ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

"Tekirdağ, Türkiye'nin önde gelen sanayi kentlerinden"

Ziyaretlerin ardından açıklama yapan Albayrak, Tekirdağ'ın Türkiye'nin önemli sanayi kentlerinden biri olduğunu belirterek "İlimiz önemli sanayi kuruluşlarını bünyesinde barındırıyor. Biz de Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak kurulduğumuz 2014 yılından bu yana gerçekleştirdiğimiz proje ve yatırımlarla sanayicilerimizin yanında olduk, gelecek dönemde göreve devam ettiğimiz takdirde kendilerine yine destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

"Vatandaşlarımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum"

Hayrabolu Belediye Başkanı Fehmi Altayoğlu'yla gerçekleştirdiği görüşme ile ilgili de konuşan Başkan Albayrak, "Biz tüm ilçelerimizin belediye başkanları ile olduğunu gibi Hayrabolu Belediye Başkanımız Fehmi Altayoğlu ile de uyum içinde çalışıyoruz. 2014 yılından bu yana hayata geçirdiğimiz projelerimiz ile Hayrabolu'nun çehresini değiştirdik. Ben bu süreçte vatandaşlarımıza bize destek oldukları için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.