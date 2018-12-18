Başkan Albayrak, raylı sistem hayalini anlattı

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, toplu taşımada raylı sistemle ilgili hayalini anlatarak, "Tekirdağ'ın uç noktaları Saray'ın Safaalan Mahallesi ile Şarköy'ün Terziköy mahallesi arasındaki ulaşımı sağlamak. Şimdi benimde bu göreve geldiğimde yapmak istediğim en önemli projelerden birisi de buydu" dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Türk Metal Sendikası Çerkezköy Şube Başkanı Murat Koçak'ı ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette Başkan Albayrak, geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen 12. Olağan Genel Kurul'da yeniden şube başkanlığına seçilen Murat Koçak'a yeni döneminde de başarı dileğinde bulundu. Sonrasında açıklamalarda bulunan Başkan Albayrak, Tekirdağ'da gerçekleştirmek istediği hayalini anlattı.

Çerkezköy'ün büyüyen ve gelişen bir ilçe olduğunu ifade eden Başkan Albayrak, “Geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen olağan kongre olgun ve coşkulu bir kongreydi. Emeği geçenlere tekrar teşekkür ediyorum. Çerkezköy, biz göreve geldiğimizde 112 bin nüfusu vardı şimdi 160 binleri buldu. Yıllık nüfus artışında Tekirdağ birinci sırada. Türkiye'de nüfus artış oranı 1,2 iken Tekirdağ'da bu oran 3,6. Çorlu, Çerkezköy ve Kapaklı en çok nüfus artış hızı yaşanan ilçelerimiz. Çerkezköy'ün nüfusunun sadece yüzde 15'i yerli, diğeri ise Türkiye'nin diğer il ve ilçelerinden gelen vatandaşlarımız. Çerkezköy aslında bir Türkiye mozaiği. O yüzden Çerkezköy'ü önemsiyoruz” ifadelerine yer verdi.

Geçmişte Çerkezköy'de 2 kez sel baskını yaşandığını hatırlatan Albayrak, “Daha önce 40-45 kilogram yağışta Çerkezköy'ü sel basıyordu. Şimdi 85 kilogramda Çerkezköy o sıkıntıyı yaşamıyor. Çerkezköy'ün bir altyapı çalışmasına ihtiyacı vardı. Biz onları elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Kültür Merkezi ve Olimpik Yüzme Havuzu çalışmalarımız da sürüyor. Hızlı tren projesinin tamamlanmasının ardından burada daha kapsamlı bir çalışma gerçekleştirmeyi düşünüyoruz” açıklamalarında bulundu.

Tekirdağ'ın 2014 yılında Büyükşehir olduğunu ve nüfusunun da 875 bin civarında olduğunu ifade eden Albayrak, “Tekirdağ'ın nüfusu giderek artıyor. Biz göreve başladığımız da hiçbir şey yoktu. TESKİ'yi kurduk, birimlerimizi oluşturduk. Tekirdağ yeni bir yerel yönetime kavuştu. Bunların oluşması, yerleşmesi kolay olmadı. Ama biz hizmet gücümüzle bunları atlatmaya çalıştık. İkinci dönemde de hükümetle birlikte Tekirdağ'ı daha iyi yerlere getirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Albayrak'a teşekkür

Gerçekleştirilen Genel Kurula katılımları için Başkan Albayrak'a teşekkürlerini sunan Koçak, “Biz sendika olarak 15 bin üyeye sahibiz. Bizim sloganımız: ‘Üretmek, kazanmak, kazandırmak.' İnsanca yaşanılabilir bir ücret istiyoruz. Çok şükür geçtiğimiz dönem yüzyılın sözleşmesini yaptık. Biz Türk-İş olarak asgari ücretin 2 bin liraya çekilip enflasyon farklarını da almak istiyoruz. Bunun dışında ülke şartları da önemli. Vatandaşlarımıza bin 600 lira yetmiyor. Haklarının verilmesi lazım. Bizim çalıştığımız fabrikalarda ücretler 2 bin 500 liradan başlıyor. Biz daha iyi olması için mücadelemizi de sürdüreceğiz. Size de ziyaretiniz için teşekkür ederiz” diye konuştu.

"Çok yerinde bir karar"

Açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Albayrak, Çerkezköy-Kapaklı arasında yapılması planlanan termik santralin iptal edilmesinin doğru bir karar olduğunu ifade ederek, “Çok yerinde bir karar. Olması gereken oldu ama keşke bunları yaşamasaydık. Hepimiz birlik içerisinde olsaydık. Asla bunu siyasi bir mesele olarak kabul etmeyin. İsteseniz de istemeseniz de olacak gibi tartışmalar da yaşandı. Ama atlattık. Şimdi Tekirdağ Batı ve Doğu olarak ikiye ayrılıyor. Doğu Tekirdağ kısmında yer alan Çorlu, Çerkezköy, Kapaklı'nın bulunduğu en kalabalık ilçelere termik santral kuruyorsun. Yanlıştan dönüldüğünü düşünüyorum. Bu kapsamda mücadele veren vatandaşlarımızın, duyarlı basın mensubu arkadaşlarımızın çok büyük etkisi vardır. Herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Saray'dan Şarköy'e raylı sistem

Çerkezköy Namık Kemal Bulvarı'nda başlatılan çalışmaların kısa sürede tamamlanacağı bilgisini veren Albayrak, “Toplu ulaşımda raylı sistemle ilgili projeniz var mı?” sorusuna, “Tekirdağ'ın uç noktaları Saray'ın Safaalan Mahallesi ile Şarköy'ün Terziköy Mahallesi. Şimdi benim de bu göreve geldiğimde yapmak istediğim en önemli projelerden birisi de buydu. Benim hayalim, vatandaşlarımızın bu uç noktalar arasında ulaşım sağlayabilmesi. Biz de onun hazırlığı içerisindeyiz. Raylı sistemle ilgili çalışma yaptık. Tamamlamak için biraz daha nüfusa ihtiyacımız var. Çalışmalarımız bu dönem olmadı ama ikinci dönemde en azından Tekirdağ'a kadar bir ulaşım sistemi düşünüyoruz” diye cevap verdi.

"Bazı otobüsler var lastikleri araçtan pahalı"

Engelli vatandaşların ulaşımda yaşadığı sıkıntılarla ilgili gelen soruya Başkan Albayrak, “Şimdi öyle otobüsler var ki lastikleri araçtan pahalı. Biz otobüsleri yenilediğimizde bu sıkıntıların hepsini çözeceğiz. Alışkanlıklarımızı biraz değiştireceğiz” ifadelerine yer verdi. Açıklamalarının ardından Başkan Albayrak ve Türk Metal Sendikası Çerkezköy Şube Başkanı Murat Koçak, sendika binası önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.