Başkan Albayrak Türk Metal Sendikası Genel Kurul Toplantısına katıldı

Olağan Genel Kurul Toplantısına katıldı.

Çerkezköy ilçesinde özel bir otelde düzenlenen genel kurul toplantısına, Başkan Kadir Albayrak'ın yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Kapaklı Belediye Başkanı İrfan Mandalı ve sendika temsilcileri katıldı.

Genel kurul toplantısında bir açılış konuşması gerçekleştiren Başkan Kadir Albayrak, Türk-Metal Sendikası'nın köklü bir sendika olduğuna değinerek gerçekleştiren seçimlerin hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.