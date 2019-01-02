Başkan Albayrak vatandaşlarla bir araya geldi

İlk olarak Saray ilçesine bağlı Safaalan, Çukuryurt ve Beyazköy mahallelerini ziyaret eden Başkan Kadir Albayrak, mahalle sakinleri ile bir araya gelerek Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin Saray ve Tekirdağ genelinde devam eden hizmet ve projeleri hakkında bilgi verdi. Çalışmaların sorunsuz bir şekilde sürdürüldüğünü belirten Başkan Albayrak, ihtiyaçlar doğrultusunda çalışmaları sürdüreceklerini belirtti.

Daha sonra Ergene ilçesine bağlı Vakıflar Mahallesi'ni ziyaret eden Başkan Albayrak, burada da mahalle sakinleriyle buluştu. Vakıflar Mahallesi sakinlerinin talep ve önerilerini dinleyen Başkan Kadir Albayrak, "Görev süremizin başından bu yana kararlı bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İl genelinde büyük mesafeler kat ettik. Çalışma programımız kapsamında hizmet ve projelerimizi sürdüreceğiz" dedi.

Vakıflar Mahallesi'nin ardından Muratlı ilçesine bağlı Aşağısevindikli ve Yukarısevindikli Mahallelerine giden Başkan Albayrak, mahalle sakinleri ile bir araya gelerek sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Vatandaşların ihtiyaç ve önerilerini de dinleyen Başkan Albayrak, Tekirdağ'ı daha yaşanabilir bir kent haline getirmek adına çalışmalara aralıksız bir şekilde devam edeceklerini söyledi.

Vatandaşlar da ziyaretten dolayı memnun olduklarını dile getirerek Başkan Albayrak'a teşekkür etti.