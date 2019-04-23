Başkan Albayrak ve Sarıkurt muhtarlarla buluştu

TEKİRDAĞ (İHA) – Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlu'da muhtarlarla bir araya geldi.

Tarihi Belediye Binası'nda gerçekleştirilen kahvaltılı toplantıda, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde görev yapan mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, göreve seçilen muhtarları tebrik etti.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt toplantıda yaptığı konuşmasında, “31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen mahalli idareler seçimlerinin ardından halkımızın teveccühü ile göreve gelmiş bulunmaktayız. Tüm vatandaşlarımıza bize güvendikleri ve bu göreve getirdikleri için teşekkür ediyorum. Önümüzdeki 5 yıl süre içerisinde siz değerli muhtarlarımız ile birlikte halkımıza en iyi hizmeti sunmak için çalışacağız. Çorlu'muza sizlerle birlikte hizmet etmekten mutluluk duyacağımı belirtiyor ve her birinize başarılar diliyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde çalıştığımız müddetçe aşamayacağımız zorluk yok” dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da, Tekirdağ genelinde tüm muhtarların katılacağı bir Muhtarlar Çalıştayı planladıklarını belirterek, hizmetlerin eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi için birlik ve beraberlik içinde çalışmayı arzu ettiklerini söyledi. Daha sonra muhtarlardan gelen soruları yanıtlayan Başkan Albayrak ve Başkan Sarıkurt, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Çorlu Belediyesi'nin önümüzdeki dönem çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Toplantıya Çorlu Belediye Başkan Yardımcıları Adnan Kum, Güner Çetin, Özcan Veysel Tunçcan, Oktay Çolpan ve Kemaleddin Avcı, Muhtarlık İşleri Müdürü Selçuk Küçüker, Alipaşa Mahalle Muhtarı Yılmaz Şenol, Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Fatma Ayaz, Çobançeşme Mahalle Muhtarı Lütfiye Arda, Deregündüzlü Mahalle Muhtarı Sedat Er, Esentepe Mahalle Muhtarı Fatma Dağtekin, Hatip Mahalle Muhtarı Cemal Akın, Havuzlar Mahalle Muhtarı Ahmet Özgür, Hıdırağa Mahalle Muhtarı Fatma Özel, Hürriyet Mahalle Muhtarı Neşe Benek, Kazımiye Mahalle Muhtarı Yıldız Çelik, Kemalettin Mahalle Muhtarı Aydemir Taşdemir, Muhittin Mahalle Muhtarı Zührecan Gözaydın, Nusratiye Mahalle Muhtarı Cemile Doğru, Önerler Mahalle Muhtarı Yusuf Yıldırım, Reşadiye Mahalle Muhtarı Yelda Tuncer, Rumeli Mahalle Habibe Kılıç Şengül, Sarılar Mahalle Muhtarı Fuat Döner, Seymen Mahalle Muhtarı Aydın Dinler, Silahtarağa Mahalle Muhtarı Adem Zenbil, Şahpaz Mahalle Muhtarı İlker Soydan, Şeyhsinan Mahalle Muhtarı Salim Sarıer, Türkgücü Mahalle Muhtarı Nadir Uğur, Yenice Mahalle Muhtarı Ruşit Öztürk ve Zafer Mahalle Muhtarı Ahmet Arcan katıldı.