Başkan Albayrak'tan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Eğitim ordumuzun fedakar neferleri olan öğretmenlerimiz, öğrencilerimizi eğiterek, onların meslek sahibi olmalarını ve toplum için faydalı bireyler haline gelmelerini sağlayarak insanlık için kutsal bir görevi yerine getirmektedirler" dedi.

Başkan Albayrak, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi yarınlara hazırlayan öğretmenlerimizin en onurlu günü olan 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlamanın mutluluğu içerisindeyiz. Eğitim ordumuzun fedakar neferleri olan öğretmenlerimiz, öğrencilerimizi eğiterek, onların meslek sahibi olmalarını ve toplum için faydalı bireyler haline gelmelerini sağlayarak insanlık için kutsal bir görevi yerine getirmektedirler. Hepimizin hayatlarında öğretmenlerimizin çok önemli bir yeri vardır. Öğretmenlerimiz, anne ve babalarımızdan sonra hayatlarımıza en fazla etki eden ve geleceğimizi şekillendiren insanlardır. 24 Kasım 1928'de Başöğretmen unvanı ile onurlandırılan Ebedi Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, 'Öğretmenler, yükselen yeni nesil sizin eseriniz' olacaktır diyerek, Cumhuriyet nesillerini öğretmenlerimize emanet etmiştir. Öğretmenlerimiz, Cumhuriyet'imizin kuruluşundan itibaren eğitim ve öğretim seferberliğinde etkin bir görev üstlenerek ülkemizin gelişimine katkı sağlamışlardır ve halen bu kutsal görevi layıkıyla yerine getirmektedirler. Güç koşullar altında yurdumuzun dört bir yanında üstün bir gayretle görevlerine devam eden öğretmenlerimiz, Atatürk ilke ve devrimlerinin ışığında geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı yetiştirmektedirler. Bu duygu ve düşüncelerle Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü, rahmet, saygı ve şükranla anıyor, tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en içten duygularımla kutluyorum" dedi.