Başkan Albayrak'tan Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'na tebrik

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Alpaslan Kurtoğlu'nu ve daire çalışanlarını ziyaret ederek başarılı çalışmaları dolayısıyla tebrik etti.

Bilgi İşlem Dairesi tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile E-Devlet platformu arasında entegrasyon kuruldu ve elektronik belediyecilik hizmetlerinin web altyapısı aracılığıyla www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilebilmesine imkan sağlandı. Söz konusu teknolojik atılımın gerçekleştirilmesinin ardından Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 30 büyükşehir belediyesi arasında E-Devlet entegrasyonu kapsamında yayına aldığı içeriklerle 1'inci sıraya yerleşti. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı personelinin başarılı çalışmaları sonucu vatandaş internet üzerinden hızlı, kolay ve etkin hizmet alabiliyor. Başkan Kadir Albayrak da başarılı çalışmalarından dolayı Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Alpaslan Kurtoğlu'na ve daire çalışanlarına teşekkür etti ve başarılarının sürmesini diledi.

Başkan Albayrak, ziyarette ayrıca Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanı Yüksel Özdal ve Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Deniz Bozdoğan'dan dairelerin çalışmaları hakkında bilgi aldı.