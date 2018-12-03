Başkan Albayrak'tan itfaiye ekiplerine tebrik

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, geçtiğimiz günlerde Edirne'de yaşanan sel felaketinde kurtarma ve tahliye çalışmalarında görev alan itfaiye ekiplere teşekkür etti.

Edirne'de 27 Kasım Salı gecesi yaşanan sel felaketi sonucu, çok sayıda vatandaş mağdur oldu. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi de bölgede yaşanan felakete duyarsız kalmayarak, kurtarma ve tahliye çalışmalarına 6 araç ve 13 personel gönderdi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, özverili çalışmaları ile mağdur olan Edirne halkına yardım elini uzattı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da büyük bir özveri gösteren, kurtarma ve tahliye faaliyetlerinde başarılı çalışmalar yürüten İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi personelini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.