Başkan Çetin: “Suyun bittiği yerde hayat biter”

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, Trakya Bölgesi'ndeki su problemine dikkat çekerek, “Suyun bittiği yerde hayat biter. Her platformda bölgemizin su sorununu dile getirmekten çekinmeyelim” ifadelerini kullandı.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası, 15 Meslek Komitesinden oluşan, Meslek Komitesi Üyelerinin katılımıyla, Müşterek Komite Toplantısını gerçekleştirdi. Konferans salonunda düzenlenen programa Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, Meclis Başkanı Hacı Mehmet Erdoğan, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Meslek Komitesi Üyeleri katıldı. Programda depremde hayatını kaybeden vatandaşlara bir kez daha Allah'tan rahmet ve yaralılara şifa dileklerini ileterek açılış konuşmasına başlayan Başkan Çetin, “Vaat ettiğimiz gibi çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ticaretin burada var olması, üyelerimizin daha iyi şekilde bundan yararlanabilmesi için çalışmalarımız sürüyor. Dijitalleşme ve makro planların hayata geçirilmesi için oda ziyaretlerinde ve yerel yönetimlerde sesimizi en yüksek şekilde çıkartmaya devam ediyoruz. Acil eylem planları ve makro planların hayata geçirilmesi için çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

"Bölgemizde su sorunu kapıda"

Yaklaşık 8 yıl içerisinde su sorununun daha da büyük bir hal alacağını ifade eden Başkan Ahmet Çetin, “İlk sıraya koyduğumuz ve bölgemizde gidişat bu halde devam ederse yaşam, 8 yılda bitmeye başlayacaktır. Bununla ilgili konuşmaya, görüşmelere, çalışmalara başladık ve devam ediyoruz. Neden 8 yıl? Çünkü suyumuz bitiyor. Bölgemizde su sorunu kapıda. Hemen sınırımızdan geçen ve bir kısmı bize ait olan Meriç'in 5 milyar metreküplük suyu, direkt olarak Ege'ye boşa akarken hiçbir şey yapılmamış. Bununla ilgili başlangıç ve bitiş tarihi belli olan bir plan ortaya koymalıyız. Hem Tunca hem de Meriç Nehri ile ilgili çalışmaların makro planlar içerisinde yapılması ve Trakya'daki çukur alanların bu sularla doldurulması hem şebeke sularına hem sanayiye hem de sulu tarıma katkı sağlayacaktır. Yaklaşık 14 milyon dönüm olan ekili olanların ürün artışı sağlanacaktır. Oda ziyaretlerimizde bu konuları anlatıyor, önemine değiniyoruz ve odaların da görevler alması gerektiğini söylüyoruz. Sadece Odalar değil aynı zamanda siyasiler, yerel yönetimler, hep bir arada bunun çalışmasını yürütmeliyiz. Oda olarak bunun programlı bir şekilde gerçekleşmesi için sesimizi daha yüksek bir şekilde çıkarmalıyız” ifadelerini kullandı.

"Tuzlu su ile karşılaştığımızda da bu su kullanılabilir olmayacaktır"

Suyun gerileme seviyesine değinen Başkan Çetin, “Şu anda yaklaşık 550 metrelerde olan sular, çok kısa zamanda yine yaklaşık 750 metre seviyelerine gerileyecek. Tuzlu su ile karşılaştığımızda da bu su kullanılabilir olmayacaktır. Suyun bittiği yerde hayat biter. Suyun taşınması, evet pahalı bir proje fakat buradaki sanayi ve insan göçünün yaşanması kadar pahalı değil. Her platformda bölgemizin su sorununu dile getirmekten çekinmeyelim. Akademik düzeyde bu planın hazırlanması ve başarıya ulaşması için de çalışmalara başladık. Bu bölge hepimizin, çok verimli bir alanda yaşıyoruz bunun değer ve kıymetini birlikte bilmeli, onu korumak için çalışmalarımızı hep birlikte sürdürmeliyiz. Yürüteceğimiz çalışmalar gıda sorununun da yaşanmasına engel olacağını söyleyebiliriz. Bu yıldan itibaren hayata geçirilmesi gereken bir proje" dedi.

"Hepimiz burada ev sahibiyiz, misafir değil"

Odanın tüm üyelerinin birer ev sahibi olduğunu belirten Çetin, "Burası hepimizin evi. Hepimiz burada ev sahibiyiz, misafir değil. Projelerde daha fazla yer almalıyız. Ancak birlikte yürür ve omuz omuza bu mücadeleyi verirsek tarihin sayfalarında başarılı bir meclis, yönetim ve üye olarak yer alırız. Katılımınız ve destekleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Oda organları ve işleyişi anlatıldı

Başkan Ahmet Çetin'in konuşmasının ardından kürsüye gelen Eğitim ve Kalite Sitem Sorumlusu Asude Çelen, odanın misyon ve vizyonu, stratejik planı, akreditasyon yapısı, oda organları ve yetkileri, iç yönergeler hakkında katılımcı üyelere bilgiler verdi. Çelen'in sunumunun ardından gerçekleşen soru cevap bölümü ile toplantı son buldu.