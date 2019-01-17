Başkan Çolpan arsa simsarlarına karşı uyardı

Tekirdağ Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Çolpan, arsa simsarlarına karşı uyarıda bulunarak, "Vatandaşlarımızın bu tür satışlara karşı daha duyarlı olmaları ve mağduriyete uğramamaları için satış vaadi ve sözleşmesi yapmadan önce mutlaka Çorlu Belediyesine başvuru yapıp yasal ve doğru bilgileri belediyeden almaları gerekmektedir" dedi.

Çorlu dışından gelen arsa simsarlarının halen vatandaşları gerçek dışı bilgilerle kandırmaya devam ettiklerini belirten Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Çolpan, Çorlu Belediyesinde belirtilen bölgelerdeki parsellerde böyle bir uygulamanın söz konusu dahi olmadığını söyledi.

Çolpan, "Son günlerde kamuoyunda gündeme gelen ilçemiz Önerler Mahallesi 2347 ve 2348 no'lu parsellerde yapılan hisseli satışlar ile ilgili Çorlu Belediyesine yapılan şikayetler hakkında açıklama ve bilgilendirme zorunluluğu doğmuştur" dedi.

Önerler Mahallesi 2347 ve 2348 no'lu parseldeki hisseli satışlar ile ilgili yapılan incelemelerde söz konusu parsellerin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı bulunmadığını, 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planında söz konusu taşınmazların “Tarımsal Alan” olarak belirlendiğini belirten Başkan Yardımcısı Çolpan açıklamasında, "Gündemde olan satış işlemlerinde 250-300 metrekare tarla hisselerinin konut amaçlı imarlı arsa niteliğinde ve parselasyon işlemlerinin tamamlandığı belirtilmektedir. Vatandaşlarımızın bu tür satışlara karşı daha duyarlı olmaları ve mağduriyete uğramamaları için satış vaadi ve sözleşmesi yapmadan önce mutlaka Çorlu Belediyesine başvuru yapıp yasal ve doğru bilgileri belediyeden almaları gerekmektedir. Bahse konu tarla 1/25000 ölçekli çevre düzeni planında tarım alanında kalmasından dolayı konuta açılacak alanlar arasında yer almamaktadır. Bu tarlada tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar dışında konut amaçlı yapı yapılması mümkün bulunmamaktadır. Yürürlükteki plan ve mevzuatlara göre bahse konu tarlanın bulunduğu alanda konut amaçlı uygulama imar planı yapılması mümkün değildir. Bu sebeple bahse konu tarladaki hissedarların her biri kendine ait müstakil yapı yapamayacaklarını bilmeleri gerekmekle birlikte mağduriyet yaşamamaları için bu tür satışlara ilgi duymamaları tavsiye edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verdi.